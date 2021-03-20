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أصغر أشقائه.. أخر موعد جمع الفنان الراحل عبدالوهاب خليل مع أسرته بكفر الشيخ

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أصغر أشقائه.. أخر موعد جمع الفنان الراحل عبدالوهاب خليل مع أسرته بكفر الشيخ أصغر أشقائه.. أخر موعد جمع الفنان الراحل عبدالوهاب خليل مع أسرته بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:59 ص السبت 20 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:
رحل عن عالمنا الفنان عبدالوهاب خليل، أحد أشهر الممثلين في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والذي جسد فيه دور بائع الروبابيكيا، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر وفاة طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة.

أكد عبدالله رزق، معلم، ويقيم بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وزوج ابنة أخت الفنان الراحل عبدالوهاب خليل، لـ"مصراوي"، أن الفنان الراحل من مواليد مدينة بيلا في 12 مايو عام 1940، حاصل على ليسانس الحقوق، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كشف زوج ابنة أخت الفنان الراحل، عن الفنان بأنه أصغر أشقائه، 3 سيدات، وشقيقين غيره، توفوا جميعًا قبل وفاته، وكان اخر لقاء جمع بينه وأفراد أسرته بمسقط رأسه في مدينة بيلا، منذ عام تقريبًا عندما توفيت شقيقته، فتقدم المشيعين جنازتها، وتلقى العزاء فيها، وبعدها تعرض لمتاعب صحية جعلته يمكث في منزله في القاهرة، حتى لقى ربه.

وقال رزق:"الفنان عبدالوهاب خليل رحمه الله من أجدع، وأطيب خلق الله ماعندهوش حتة التكبر أو التعالي ولما كان بيزورنا في بيلا بنلاقيه إنسان تاني خالص ولما تعب بعد وفاة اخته اللي هي حماتي بقينا نطمئن عليه وعلى صحته عن طريق إبنه الإعلامي شريف عبدالوهاب ولكن كلنا في بيلا فوجئنا بخبر وفاته فحزن عليه كثيرون وكل من يعرفه".

وكان الفنان منير مكرم، قد أعلن عن وفاة الفنان عبدالوهاب خليل، مساء الجمعة، نافيًا مكرم في أن يكون وفاة الفنان الراحل لها علاقة بإصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الوفاة طبيعية، وتوفي في منزله.

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