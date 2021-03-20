​وزير السياحة يلتقي بممثلي 20 من كبرى منظمي الرحلات الإيطالية في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء الجمعة، في متحف شرم الشيخ، وفد إيطالي كبير يضم 140 فردًا من ممثلي أكثر من 20 من كبرى منظمي الرحلات السياحية الإيطالية من بينهم (Alpitour,Fruit,Futura,Settemari,Veratour,Eden Viaggi)، وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية منها Geo, Welcome,Uvet,Gattinoni, Blu Vacanze، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الصحافة والإعلام الإيطالي.

جاءت زيارة الوفد الإيطالي لمدينة شرم الشيخ لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة.

وحضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وجيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وبيتر باثان عضو غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بها، بالإضافة إلى استعراض الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية.

وتحدث الوزير أيضًا عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها تدريجيًا منذ يوليو الماضي بما يضمن السلامة الصحية لكافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى أنه اليوم يشهد مرور عامًا كاملاً على إغلاق الطيران الدولي في مارس الماضي.

وأشار الوزير إلى أن مصر استقبلت أكثر من 2 مليون سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في أول يوليو الماضي، مؤكدًا أن أعداد السياحة الوافدة إلى مصر في تزايد مما يدل علي ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري وفي الإجراءات الإحترازية المطبقة به.

ولفت الوزير إلى أن جميع السائحين الذين جاءوا إلى مصر منذ استئناف الحركة عادوا إلى بلادهم مرة أخرى بدون إصابة واحدة، موضحًا أن عدد الإصابات في مدينة شرم الشيخ تكاد تكون معدومة.

وتحدث الوزير عن مدينة شرم الشيخ ومقوماتها السياحية الفريدة التي تعطى للسائحين فرصة لتجربة سياحية مميزة من خلال دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية حيث يستمتع صباحا بالشواطئ الخلابة ويمكنه في المساء زيارة المتحف لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأكد الوزير أن مصر تفتح ذراعيها وترحب بكافة السائحين حول العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة الموجودة بها، لافتًا إلى أن أول أبريل المقبل سيشهد العالم الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، موجهًا الدعوة للوفد وللعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الضخم الذي لن يتكرر ولا يجب أن يفوتهم.

وفي نهاية كلمته، تمنى الوزير للوفد زيارة سعيدة وممتعة بمدينة شرم الشيخ.

كما تطرق اللقاء للحديث عن الخطط الترويجية المستقبلية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومناقشة سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية وورش العمل.

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