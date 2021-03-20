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الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة الجيزة.. ويضبط سيارة تستخدم إضاءة تعيق الرؤية

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الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة الجيزة.. ويضبط سيارة تستخدم إضاءة تعيق الرؤية الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة الجيزة.. ويضبط سيارة تستخدم إضاءة تعيق الرؤية

مصراوي Masrawy

01:41 ص السبت 20 مارس 2021

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن، غموض اختفاء فتاة الجيزة وتبين مغادر مسكنها بسبب خلافات أسرية.

رصدت المتابعة الأمنية، نشر على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق يتضمن إختفاء فتاة، تقيم بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الحساب وتبين أنه صاحب ورشة إصلاح دراجات هوائية - مقيم بمحافظة الجيزة - والد المتغيبة "طالبة"، كما تبين عدم قيام أهليتها بإتخاذ أية إجراءات قانونية بشأن تغيبها.

وباستدعاء والدها أفاد بمغادرتها للمنزل صباح يوم 11 مارس الجاري لتصاعد خلافات أسرية وقيامه بنشر خبر تغيبها بموقع الـ(فيسبوك) أملاً فى العثور عليها، وقد عادت من تلقاء نفسها صباح اليوم التالى وقام عقب ذلك بحذف الخبر، وتحرير محضر بشأن حقيقة واقعة غياب كريمته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رصدت المتابعة الأمنية، عبر حساب شخصي "محدد" بأحد مواقع التواصل الإجتماعي، متضمناً صورة فوتوغرافية لسيارة أجرة ميكروباص مثبت عليها كشاف خلفى من شأنه إعاقة الرؤية للسيارات الأخرى بالمخالفة لشروط التراخيص ، مطالباً إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالك السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبطها وتبين أنها ملك عاطل – مقيم بمحافظة الإسكندرية وقيام نجله "سائق" بإستخدامها، وتم إزالة المخالفة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​

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