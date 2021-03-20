ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

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الواقعة الصادمة حدثت أمام الزوجة والجيران في الشارع

تجرَّد هندي عاق من كل المشاعر الإنسانية نحو والدَيْه حين تجرأ وصفع أمه المسنة على وجهها أمام زوجته والجيران في الشارع؛ لتسقط الأم ميتة في الحال.

وحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية، وقع الحادث الصادم بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في ضاحية دواركا بالعاصمة دلهي شمالي الهند.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية بين مسنة هندية، تُدعى أفتار كور (76 عاما)، وأسرة الجيران بسبب الخلاف على مكان وقوف سيارات الأسرتَيْن، فقامت أسرة الجيران باستدعاء الشرطة، لكن عند وصول الشرطة أعلنت الأسرة الشاكية تنازلها عن الشكوى.

وعقب مغادرة الشرطة وصل "رانبير"، ابن السيدة المسنة كور، البالغ من العمر 45 عامًا، وعلم بخلاف أمه مع الجيران.

وفي الفيديو الصادم الذي التقطته كاميرا مراقبة بالشارع، وبثته وسائل إعلام هندية، يظهر الابن "رانبير" وهو يقف مع أمه وزوجته أمام باب البيت، وقد تصاعد الجدل بين الابن وأمه؛ إذ اتهمها بإثارة الخلافات مع الجيران، وفجأة امتدت يد الابن الآثمة فصفعت الأم المسنة "صفعة العار" بقوة على وجهها؛ لتسقط في الحال فاقدة الوعي.

وبينما كان الابن ينظر ببلاهة ربما ندمًا أو غفلة عما اقترفت يده حاولت زوجة الابن إفاقة الأم دون جدوى؛ ليتم استدعاء الإسعاف، ونقل الأم المسنة إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء أنها وصلت ميتة، وبعدها ألقت الشرطة القبض على الابن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي شرطة بيندابور أن الابن "رانبير" يواجه تهمة القتل عن غير عمد، حسب القانون الهندي.