الداخلية العرب تدين استهداف الحوثي مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تدين الإعتداء الإرهابي الحوثي على مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض.

وتعبر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران استهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيرة.

وإن الأمانة العامة إذ تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قبل هذه المليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها وإيقافها، وأدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه المليشيات ومن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية، ونسف كل جهود السلام التي تنشدها بلدان وشعوب المنطقة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة في تأمين مصادر الطاقة وحماية المدنيين والأعيان المدنية والتصدي لكافة الإعتداءات الإرهابية التي تستهدف مدن المملكة وأمنها واستقرارها.

وتجدد الأمانة العامة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.