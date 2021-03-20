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ضبط شخصين قاما بإنشاء مركز للتدريب للاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية

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ضبط شخصين قاما بإنشاء مركز للتدريب للاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية ضبط شخصين قاما بإنشاء مركز للتدريب للاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية

مصراوي Masrawy

01:34 ص السبت 20 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين قاما بإنشاء مركز للتدريب بغرض النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية أكدت قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد مراكز التدريب على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" والإعلان عن دورات تدريبية في مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، والإعلان عن إمكانية تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي للمتدربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام (شخصين "حاصلين على دبلوم") بإنشاء مركز التديب المشار إليه والكائن بمنطقة طلعت حرب بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهمين الاثنين وبحوزتهما أوراق وشهادات منسوبة للمركز وجهاز كمبيوتر و 4 مؤهلات دراسية بأسماء مختلفة - عدد من دفاتر تحصيل الرسوم - كمية من استمارات طلب قيد عضوية - كاميرا - مبالغ مالية).

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بإدارة المركز "بدون ترخيص"، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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