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مصراوي Masrawy

كتب – طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، البوم السبت، قرارها في الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح من رئاسة حزب مصر القوية.

وقال صبري في دعواه إن التصريحات التي سبق وأطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ "لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا بجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها.

وأضاف أن عبدالمنعم أبوالفتوح أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبوالفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة -وفق الدعوى-.