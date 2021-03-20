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وزير الطيران المدني يتفقد مطاري طابا والطور بمحافظة جنوب سيناء

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وزير الطيران المدني يتفقد مطاري طابا والطور بمحافظة جنوب سيناء وزير الطيران المدني يتفقد مطاري طابا والطور بمحافظة جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:25 ص السبت 20 مارس 2021

​كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطاري طابا والطور في جنوب سيناء، لمتابعة أعمال التطوير بالمطارين والاطمئنان على مدى جاهزيتهما لاستقبال الرحلات السياحية من مختلف أنحاء العالم، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المطارين، كما تفقد برج المراقبة بمطار الطور والتقى بعدد من العاملين في المطار، حيث يعد مطاري طابا والطور من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى جمهورية العربية.

وتأتي الجولة على هامش زيارة الوزير لمدينة طابا ضمن وفد وزاري للمشاركة في فعاليات الاحتفال بإحياء الذكرى الثانية و الثلاثين لاسترداد أرض طابا الغالية بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومجموعة من مشايخ قبائل سيناء وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية المهمة، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة البواسل وتضحياتهم الثمينة لاسترداد جزء غالي من أرض الوطن وهي أرض سيناء الغالية.

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