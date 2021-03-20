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وزيرة الصحة: استقبال 5.8 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" 30 مارس

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وزيرة الصحة: استقبال 5.8 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" 30 مارس وزيرة الصحة: استقبال 5.8 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" 30 مارس

مصراوي Masrawy

11:56 م الجمعة 19 مارس 2021

(مصراوي):

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن شحنة اللقاح التي استلمتها من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 400 ألف شخص، متابعة: "معدل التسجيل كان عالٍ في البداية ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5000 في اليوم، وحتى نسهل على المواطنين فإن 100% من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة للمواطنين للتسجيل بها.. وليس شرط أن التسجيل يكون إلكتروني".

وأوضحت زايد، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولي للقاحات "جافي"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا للدولة المصرية، متابعة: "100% من منشآت وزارة الصحة سيكون بها التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل، وابتداءً من أول أبريل التطعيم سيتم تطعيم المواطنين الذين سجوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل، من أول أبريل سنعمل على محورين.. الأول تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في السياحة والطيران والصناعة بحيث نأمن العاملين في الاقتصاد المصري".

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