غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy
11:02 م الجمعة 19 مارس 2021
الإسكندرية- محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 10 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي:
- الطابية "عزبة زقيلح – طريق علي ماهر- حوض 8- الأربع عزب".
- رشدي "شارع سوريا".
- العصافرة بحري" أمام بنك عودة".
- العوايد " عزبة الموظفين".
- باكوس"أرض سليم إسكندر".
- مصطفى كامل "أبراج كيروسيز".
- المنشية "ميدان عرابي- شارع السيد كريم أمام محكمة المنشية".
- القباري "50 شارع عارف بك".
- بيانكي "شارع الأربعين".
- عبدالقادر "على المصرف".