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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية

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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:02 م الجمعة 19 مارس 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 10 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي:

- الطابية "عزبة زقيلح – طريق علي ماهر- حوض 8- الأربع عزب".

- رشدي "شارع سوريا".

- العصافرة بحري" أمام بنك عودة".

- العوايد " عزبة الموظفين".

- باكوس"أرض سليم إسكندر".

- مصطفى كامل "أبراج كيروسيز".

- المنشية "ميدان عرابي- شارع السيد كريم أمام محكمة المنشية".

- القباري "50 شارع عارف بك".

- بيانكي "شارع الأربعين".

- عبدالقادر "على المصرف".

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