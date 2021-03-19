الكنيسة القبطية تنعى الفنان العالمي الراحل عادل نصيف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان العالمي عادل نصيف الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقالت الكنيسة في بيان لها: "نذكر له بكل الحب والتقدير مجهوداته المخلصة في خدمة الكنيسة من خلال أعماله الفنية في الأيقونات القبطية ومشاركته في المعارض العالمية في الفن المصري والفن القبطي الأصيل، ومشاركته القيمة في مجلة الكرازة على مدى سنوات كثيرة".

وتابعت الكنيسة: "نيح الله نفسه البارة في فردوس النعيم، وليمنح العزاء السمائي لأسرته ومحبيه وتلاميذه".

من ناحيته، تقدم الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا بتقديم التعازي في انتقال الفنان المهندس عادل نصيف لأسرته علي موقع المركز الاعلامي لايبارشية هولندا القبطية وجاء نص التعزية كالتالي: "استراح في الرب عصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021

الفنان المهندس عادل نصيف".

ويتقدم الأنبا أرساني بخالص العزاء لأسرة الراحل الكريم لزوجته وبناته وأشقائه وشقيقاته ويخص بالذكر شقيقه الأكبر الأب القمص رويس البراموسي بدير البراموس العامر وادي النطرون.

وأضاف: "ونذكر له إيمانه وإخلاصه وسعيه الدؤوب في إحياء الفن القبطي مما يعضد المحافظة على الحضارة القبطية العظيمة وإبراز شخصية الكنيسة القبطية".

وتابع: "ونذكر له تعاونه معنا علي مدي أكثر من ثلاثين عاما في تأسيس كنائسنا القبطية في هولندا وستظل هذه الكنائس (إحدي عشر كنيسة) تشهد بأعماله وإنجازاته من الأيقونات والرسوم الحائطية ( الفريسكو ) والموازاييك على أعلى وأرق مستوى فني".