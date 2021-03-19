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شاهد.. سيارة تصطدم بدراجة نارية.. ومرور حائل يقبض على المتسبب

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شاهد.. سيارة تصطدم بدراجة نارية.. ومرور حائل يقبض على المتسبب شاهد.. سيارة تصطدم بدراجة نارية.. ومرور حائل يقبض على المتسبب
تمهيدًا لإحالته للنيابة واستكمال الإجراءات بحقه

شاهد.. سيارة تصطدم بدراجة نارية.. ومرور حائل يقبض على المتسبب

تمكَّن مرور منطقة حائل من القبض على شخص؛ تسبب في صدم أحد قائدي الدراجات النارية خلال مسيرة لهواة تلك الدرجات عند الساعة الـ12 من صباح الجمعة 19-3-2021، وذلك على كوبري تقاطع الملك خالد مع الدائري الجنوبي؛ إذ تم تحديد هويته بأقل من 24 ساعة.

وكان مقطع قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سيارة صغيرة تقوم بالاصطدام بقائد دراجة نارية بعد أن انحرفت السيارة باتجاهه بسرعة عالية، ومن ثم الهروب من الموقع، فيما سقط قائد الدراجة من دراجته على الأرض، كما سارت الدراجة بعد انقلابها لمسافة عن موقع الحادث.

وباشرت الجهات الأمنية والصحية موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وما زال يتلقى العلاج هناك.

وغرد المرور السعودي بأنه تم تحديد نوع السيارة ومواصفاتها، وتم تحديد هوية المتسبب، وتم القبض عليه، واتُّخذت بحقه الإجراءات تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة. حائل مرور حائل النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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