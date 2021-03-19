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النمسا ترفع الحظر عن دفعة من لقاح "أسترا زينيكا" بعد وقفها في وقت سابق

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النمسا ترفع الحظر عن دفعة من لقاح "أسترا زينيكا" بعد وقفها في وقت سابق النمسا ترفع الحظر عن دفعة من لقاح "أسترا زينيكا" بعد وقفها في وقت سابق

مصراوي Masrawy

10:26 م الجمعة 19 مارس 2021

فيينا - (د ب أ):

أعلن المكتب الفيدرالي النمساوي للسلامة والرعاية الصحية على موقعه الإلكتروني أنه رفع الحظر المفروض يوم 7 من الشهر الجاري على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد وفاة ممرضة في وقت سابق من مارس، حسبما أفادت وكالة " بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة .

ويستشهد المكتب الفيدرالي النمساوي بما توصلت إليه الهيئة التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي بأنه "لا يوجد دليل على وجود مشكلة تتعلق بدفعات معينة من اللقاح إلى مواقع تصنيع معينة".

وأكدت الفحوصات التي أجرتها " أسترازينيكا" جودة الجرعات، وأظهر فحص آخر أجراه مختبر رسمي نفس النتيجة.

وأشارت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في يوم 8 مارس الجاري أن لقاح أسترا يتمتع بالآمان، مع بعض أوجه عدم اليقين.

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