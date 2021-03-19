74 وفاة و9192 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 74 حالة وفاة، و9192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ويرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 514,107 حالات، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5627 حالة.

وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي؛ 4616 في محافظة العاصمة عمّان، 962 في محافظة إربد، منها 67 في الرمثا، 953 في محافظة الزرقاء، 471 في محافظة البلقاء، 414 في محافظة مأدبا، 326 في محافظة المفرق، 316 في محافظة العقبة، 292 في محافظة جرش، 273 في محافظة الكرك، 227 في محافظة معان، منها 86 في البترا، 177 في محافظة الطفيلة، 165 في محافظة عجلون.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 4584 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 416,971 حالة، ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 91,509 حالات.