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أمريكا تدين الهجوم على مصفاة الرياض وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد هذه الهجمات

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أمريكا تدين الهجوم على مصفاة الرياض وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد هذه الهجمات أمريكا تدين الهجوم على مصفاة الرياض وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد هذه الهجمات
أكدت أن استمرارها يدل على عدم الاكتراث بسلامة المدنيين

أمريكا تدين الهجوم على مصفاة الرياض وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد هذه الهجمات

أعربت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على مصفاة تكرير النفط في الرياض، معربة عن قلق بلادها إزاء تكرار هذه الهجمات.

وقالت بورتر في تصريح صحفي اليوم: "الاعتداء على مصفاة الرياض، محاولة من الحوثيين لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية عبر استهداف البنى التحتية في المملكة".

وأشارت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن استمرار الحوثيين بهذه الهجمات، يدل على عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين، سواء كانوا من السكان أو العاملين قرب المواقع، داعيةً جميع الأطراف للمشاركة في المفاوضات الرامية لتحقيق حل سلمي للصراع في اليمن.وزارة الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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