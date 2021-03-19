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العثور على جثة ربة منزل مطعونة بـ"سكين" في قنا

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العثور على جثة ربة منزل مطعونة بـ"سكين" في قنا العثور على جثة ربة منزل مطعونة بـ"سكين" في قنا

مصراوي Masrawy

09:58 م الجمعة 19 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة ربة منزل بها عدة طعنات بـ"سكين" داخل مسكنها بقرية أبومناع بحري، في دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بورود بلاغ بالعثور على جثة "فهيمة.م"، 28 عامًا، داخل منزلها بقرية أبومناع بحري.

وأفادت التحريات الأولية أن المجني عليها مطعونة بـ"سكين مطبخ" وكانت تعيش رفقة طفليها، فيما يعمل زوجها خارج المحافظة.

ويجري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

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