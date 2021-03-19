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رئيس وزراء بريطانيا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا (صورة)

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رئيس وزراء بريطانيا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا (صورة) رئيس وزراء بريطانيا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا (صورة)

مصراوي Masrawy

10:14 م الجمعة 19 مارس 2021

وكالات:

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد أسترازينيكا.

وقال جونسون، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "تلقيت للتو أول جرعة لقاح أكسفورد / أسترازينيكا".

وأضاف "أشكر جميع العلماء الرائعين وموظفي وزارة الصحة والمتطوعين الذين ساعدوا في توزيع اللقاحات على المواطنين".

وتابع "الحصول على اللقاح هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيرًا".

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت أنها لن تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، وأن اللقاح آمن.

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