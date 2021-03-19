أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية رجال ألمع تزيل النفايات من مجاري الأودية وأسفل الجسور بالمحافظة

Print
خلال حملة لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

بلدية رجال ألمع تزيل النفايات من مجاري الأودية وأسفل الجسور بالمحافظة

كثفت بلدية محافظة رجال ألمع جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بالعديد من المواقع من خلال إزالة المخلفات والنفايات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن إدارة الخدمات بالبلدية قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مدعومة بكوادرها البشرية ومعداتها، بإزالة عوامل التشوه البصري بعدد من المواقع بالمحافظة من أجل الحفاظ على البيئة وحماية للحيوانات التي ترعى في الأودية، حيث شملت نظافة أسفل الجسور وعبارات السيول وبطون الأودية بالمحافظة.

كما ناشد "آل مصمع" المتنزهين بضرورة وضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والمساهمة في نظافتها وكذلك الحفاظ على جمال الطبيعة التي تعتبر متنفساً للجميع.

رجال ألمع بلدية محافظة رجال ألمع محافظة رجال ألمع بلدية رجال ألمع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني

شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا

شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا

موجة رياح رملية تضرب جدة

موجة رياح رملية تضرب جدة

هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية

هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية

شبكة عيون الإخبارية