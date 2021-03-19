أهالي كفرالشيخ يودعون الفنان الراحل عبدالوهاب خليل بتدوينات على "فيسبوك"

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن على أهالى مدينة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إثر وفاة ابن المدينة الفنان القدير عبدالوهاب خليل، والذى وافته المنية مساء اليوم، عن عُمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر عدد كبير من أهالى مدينة بيلا وأصدقاء وزُملاء الفنان الراحل تدوينات عزاء على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما دون العديد من أهالي مدينة بيلا، عبر حساباتهم على "فيسبوك"، توجههم باكر السبت، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل، والذي سيوارى الثرى بمقابر السادس من أكتوبر في القاهرة، فيما دون آخرون حرصه على زيارة مسقط رأسه باستمرار.

ولد الفنان الراحل بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1940، وحصل على ليسانس الحقوق، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بداياته الفنية في ستينيات القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة؛ ليُشارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما، والمسرح، والتليفزيون.