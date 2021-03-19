صراع على لقب هداف دوري المحترفين.. وغياب للاعبين المحليين

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"غوميز" ينفرد بالصدارة بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب المنافسين

على الرغم من أن التنافس على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بات محصورًا بين الهلال ونظيره الشباب، وبحظوظ أقل للاتحاد، قبل 7 جولات على صفارة نهاية المسابقة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، إلا أن السباق نحو جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف ما زال مشتعلاً بين أكثر من لاعب.

ويشهد سباق الهدافين صراعًا متقاربًا جدًّا هذا الموسم ممزوجًا بشح في الأهداف من مهاجمين بارزين قناصين، نجحوا كثيرًا في هز شباك الخصوم والتربع على عرش القائمة في السنوات الخمس الأخيرة، أمثال المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف النسختين الأخيرتين من البطولة؛ إذ لم يكن حضوره هذا الموسم كما كان متوقعًا. والسوري عمر السومة، الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين، الذي بقي صائمًا عن التهديف لخمس جولات متواصلة قبل أن يسجل في الجولة الأخيرة أمام النصر رغم أن فريقه يعول عليه كثيرًا.

في حين بدأ وصيف قائمة الهدافين في النسختين الماضيتين، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، يشق طريقه إلى الحذاء الذهبي، واقترب منه كثيرًا بعدما زاد من حصيلة أهدافه إلى 18 هدفًا حتى الآن بعد مرور 23 جولة، إلا أن المنافسة على لقب الهداف لهذا الموسم ما زالت محتدمة بين أكثر من لاعب للتتويج باللقب في نهاية المطاف؛ إذ هناك ما يقارب 6 لاعبين، تفصلهم من 3 إلى 5 أهداف عن متصدر القائمة.

وما يميز الصراع على لقب الهداف في موسم 2020-2021 المنافسة الشرسة، وخصوصًا في ظل الظهور المميز واللافت لمهاجمين جدد، برزوا هذا الموسم في المنافسة، مع غياب تام للمهاجمين المخضرمين، باستثناء هداف الهلال غوميز الذي أثبت علو كعبه منذ انضمامه للهلال في صيف 2018.

وتتجلى المنافسة في الصراع متعدد الجنسيات على جائزة الحذاء الذهبي وسط غياب اللاعبين المحليين عن المشهد في ظل تفوّق واضح وملحوظ للاعبين الأجانب في الأندية؛ إذ خلت قائمة العشرة الأوائل بالتهديف من أي لاعب سعودي سوى حسن العمري هداف القادسية، الذي جاء بالمرتبة الأخيرة برصيد 11 هدفًا.

ويتصدر النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز قائمة الهدافين في بطولة الدوري السعودي؛ وذلك بعد أن سجل 18 هدفًا في 23 مباراة، لعبها حتى الآن. وفي المجموع خاض اللاعب 1883 دقيقة، وسجل هدفًا كل 104 دقائق.

بينما ينافس الفرنسي مباشرة النجم الأنغولي المتألق فابيو أبرو الذي سجل 15 هدفًا في 21 مباراة خاضها مع فريق الباطن، وعدد دقائقه وصل إلى 1888، بينما هو يسجل هدفًا كل 125 دقيقة. أما صاحب المركز الثالث فهو المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرغ نجم فريق أبها بعدد أهداف فابيو أبرو نفسه، الذي سجل 15 هدفًا في 22 مباراة بعدد دقائق وصل إلى نحو 1918، وسجل هدفًا كل 127 دقيقة.

وفي المرتبة الرابعة يحل النجم البرازيلي رومارينيو برصيد 14 هدفًا في 23 مباراة خاضها مع الاتحاد، بعدد دقائق وصل إلى 1946 دقيقة، بمعدل تسجيل هدف كل 139 دقيقة.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين