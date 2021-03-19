أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن: سنقرض المكسيك وكندا حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

Print
واشنطن: سنقرض المكسيك وكندا حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا واشنطن: سنقرض المكسيك وكندا حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

08:56 م الجمعة 19 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن جيف زينتس منسق الاستجابة لفيروس (كورونا) في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، رسمياً اليوم /الجمعة/ عن أن واشنطن سوف تبعث بحوالي 4 ملايين جرعة من لقاحات أسترازينيكا المضادة لكورونا إلى المسكيك وكندا.

وأوضح زينتس -حسبما نقلت (سي إن إن) الأمريكية- أن الولايات المتحدة سوف "تُقرِض" البلدين 4 ملايين جرعة من اللقاحات في الوقت الذي تنتظر فيه موافقة رسمية على استعماله محليًا.

كانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن المكسيك ستتلقى ما يقرب من 2.5 مليون جرعة وكندا 1.5 مليون أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية