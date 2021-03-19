وفد روسي يزور سوق الأسماك الجديد في بورسعيد- صور

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

زار وفد من دولة روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، سوق الأسماك الحضاري الجديد بحي العرب في محافظة بورسعيد.

وتفقد الوفد أقسام السوق والأسماك، والتقطوا الصور التذكارية، وتناولوا وجبة من الأسماك الطازجة داخل أحد المحال بالسوق.

ويقام السوق على مساحة 16 ألف و550 مترًا، ويضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إداري بمساحة 720 مترًا ويضم عدة أفران لشوي الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك.