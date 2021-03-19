وزير الأوقاف يصعد جبل موسى بمدينة الطور- صور

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جنوب سيناء– رضا السيد:

صعد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، جبل موسى بمنطقة حمام موسى، ترافقه قافلة الواعظات، في زيارة اليوم الجمعة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وقال وزير الأوقاف، إن منطقة حمام موسى منطقة روحانية، توحي بالطمأنينة والراحة النفسية، إضافة إلى الطبيعة الخلابة التي تتميز بها، والعين الكبريتية التي لديها قدرة ربانية على الشفاء من بعض الأمراض الجدية، لما تتميز به المياه من عناصر طبيعية أثبتت التحاليل قدرتها العالية على الشفاء من هذه الأمراض.

وأشاد وزير الأوقاف، بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطوير المنطقة، واستغلال مقوماتها الطبيعة في جذب السياحة إليها.