"الصحة العالمية" تؤكد وجود حالات نادرة للتخثر الدموي بعد لقاح كورونا

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قالت إنها ليست كنتيجة مؤكدة بعد تلقي لقاحات الفيروس

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه تم الإبلاغ عن "حالات نادرة جدًّا وفريدة" للتخثر الدموي بعد التطعيم، غير أنها أوضحت أنه ليس مؤكدًا أنها ناجمة عن اللقاحات.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" نقلاً عن رويترز، فقد أوضحت لجنة سلامة اللقاحات التابعة للمنظمة أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي زيادة عامة في حالات التخثر الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي بعد تلقي لقاحات.

وأضافت اللجنة في بيان بأن لقاح شركة استرازينيكا المضاد لكورونا يواصل إعطاء نتائج إيجابية فيما يخص المخاطر، كما أن لديه إمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل الوفيات في جميع أنحاء العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن استبعاد الصلة بشكل قطعي بين حالات الجلطات الدموية في المخ واللقاح، وإنها ستواصل عملية التقصي والمراجعة جنبًا إلى جنب مع الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

إلى هذا، استأنفت 12 دولة تقريبًا التطعيم بلقاح "استرازينيكا" اليوم بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أُصيبت بجلطات؛ ما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا