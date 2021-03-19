الكويت: الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض يتطلب إدانة دولية واسعة

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اعتبرته تحدياً للقوانين الإنسانية.. وأكدت وقوفها بجانب المملكة

استنكرت دولة الكويت، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض، بطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الخارجية الكويتية: "تكرار هذه العمليات الإرهابية وتصاعد وتيرتها واستهدافها للمدنيين والمناطق المدنية والحيوية ‏لا يشكل تهديداً لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة فحسب، وإنما تهديد مباشر ‏لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي ‏وتحد مباشر للقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يتطلب وعلى الفور إدانة دولية واسعة لهذه الأعمال الإرهابية والعمل على وضع حد لها".

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.الكويت