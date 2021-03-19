"الصحة العالمية": إصابات كورونا تواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

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"غيبرييسوس": نرى آثار النُّسخ المتحورة من الفيروس والتوزيع غير المتكافئ للقاحات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد 6 أسابيع من التراجع؛ ما يثير قلقًا لدى المنظمة.

وتفصيلاً، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة إنه "بعد 6 أسابيع من التراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا في يناير وفبراير نواجه الآن تناميًا للأسبوع الرابع على التوالي".

وأضاف بأن "هذا التوجه مثير للقلق. ونحن لا نزال نرى آثار النُّسخ المتحورة من الفيروس، وانفتاح المجتمعات، والتوزيع غير المتكافئ للقاحات".

وأكد أن نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا تستمر بالتراجع، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان في وقت سابق.