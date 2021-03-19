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الرئيس الأمريكي يرد على دعوة بوتين لإجراء حوار افتراضي: "سنلتقي في وقت ما"

في ظل التراشق والحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رد بايدن اليوم الجمعة على سؤال لقناة "العربية" بشأن عقوبات محتملة على روسيا قائلاً: "ستأتي".

وتفصيلاً، رد الرئيس الأمريكي على دعوة بوتين لإجراء حوار افتراضي، مؤكدًا: "سنلتقي في وقت ما"؛ إذ ذكر الكرملين في وقت سابق اليوم الجمعة أن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي لا يزال قائمًا، وفق "العربية نت".

وأشار إلى أنه بالإمكان فعل ذلك يوم الاثنين المقبل أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن، لافتًا إلى أن روسيا تستخدم القنوات الدبلوماسية لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع بوتين وبايدن.

وردًّا على سؤال عما إذا كانت حرب باردة جديدة قد بدأت مع الولايات المتحدة أوضح الكرملين: "نطمح دائمًا للأفضل، لكننا نستعد للأسوأ".

وارتفعت خلال اليومين الماضيين حدة التراشق بين موسكو وواشنطن بعد وصف بايدن بوتين بأنه قاتل، ورد الرئيس الروسي على بايدن أمس الخميس مؤكدًا أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.

وقال بوتين: "أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: من به عيب يراه في الآخرين. هذا ليس نابعًا من فراغ؛ ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال". وتابع: "نحن دومًا نرى خصالنا في الآخرين، ونعتقد أنهم فعلاً أمثالنا؛ ولهذا نقيّم أفعالهم، ونُصدر أحكامًا".

وقال: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة، لكن على النحو الذي يفيدنا". مضيفًا: "مستعد لمباحثات مرئية وصريحة مع بايدن الجمعة أو الاثنين لبحث العلاقات الثنائية وملف الصراعات الإقليمية".

وشدَّد على أن على الولايات المتحدة وروسيا الحفاظ على علاقتهما. وتابع: "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة". مؤكدًا أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.

وقال الرئيس الروسي: "إن هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".

يُذكر أن تبادل التصريحات المتشددة والاتهامات بين الطرفين أتى في أعقاب تقرير رُفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، وجد أن بوتين أذن بعمليات تأثير لمساعدة ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

وقال بايدن في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز الأربعاء ردًّا على سؤال حول التقرير المذكور: "بوتين سيدفع الثمن". كما رد حين سُئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل قائلاً: "أعتقد ذلك".