محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل كراسة شروط تطوير "حمام موسى"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك خطوات جادة لتطوير منطقة حمام موسى، وجاري تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى المنطقة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين.

وأكد المحافظ أن منطقة حمام موسى تنقسم إلى قسمين إحداهما منطقة العين الكبريتية والنخيل وتصل مساحتها نحو 628 ألف متر مربع، والمنطقة الثانية هي المساحة الشاطئية وتبلغ مساحتها نحو 477 ألف متر مربع، وتتميز مياهها بوجود بعض العناصر ذات التأثير الحراري العالي، لذا لديها القدرة على الشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم.

وأوضح أنه جرى وضع كراسة شروط لطرحها على المستثمرين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بعدم السماح بالبناء بالمنطقة المجاورة للمنطقة حمام موسى "منطقة مصيعد"، لاحتمال استغلالها في المستقبل والتوسع في إقامة مشفى عالمي.

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال الجولة التي قام بها المحافظ، يرافقه وزراء "المالية، والطيران، والأوقاف، والري، والشباب والرياضة"، على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، وافتتاح بعض المشروعات الخدمية بمدينة الطور.