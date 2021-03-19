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تكشف حقيقة إلغاء الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا

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الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا تكشف حقيقة إلغاء الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا

مصراوي Masrawy

08:30 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قال مجلس الوزراء، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت منشورًا بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا على الاكتفاء بنشر أبحاث علمية في مجلات دولية بديلاً عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية، بديلاً عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي، مُوضحةً أن نظام الرسائل العلمية بشكلها التقليدي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه كما هو.

وأشارت إلى أن بعض الجامعات المصرية تشترط إلى جانب الرسائل العلمية بشكلها التقليدي نشر دولي لبحوث علمية مشتقة من مضمون الرسالة العلمية للباحث، وذلك بهدف دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

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