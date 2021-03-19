أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

"هناك فرصة".. تصريحات متفائلة من الحريري بعد لقاء عون

Print
"هناك فرصة".. تصريحات متفائلة من الحريري بعد لقاء عون "هناك فرصة".. تصريحات متفائلة من الحريري بعد لقاء عون

المدينة نيوز :- قال رئيس المكلف في لبنان، سعد الحريري، الخميس، إن هناك "فرصة يوم الاثنين المقبل للتشاور وتشكيل الحكومة".

وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.

وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".

وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".

وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

 

 

وتابع: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".

المصدر : سكاي نيوز 

وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.

وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".

وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".

وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

 

 

وتابع: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".

المصدر : سكاي نيوز 

وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.

وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".

وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".

وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

 

 

وتابع: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون ينتقدون تجاوز "عون" أحكام الدستور

رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون ينتقدون تجاوز "عون" أحكام الدستور

تقرير: 241 نائبا بمستقبل وطن تحدثوا أثناء مناقشة بيان الحكومة

تقرير: 241 نائبا بمستقبل وطن تحدثوا أثناء مناقشة بيان الحكومة

تقرير: 131 نائبا لم يتحدثوا أثناء مناقشة بيان الحكومة

تقرير: 131 نائبا لم يتحدثوا أثناء مناقشة بيان الحكومة

ليبيا: تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة الدبيبة

ليبيا: تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة الدبيبة

شبكة عيون الإخبارية