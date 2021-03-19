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انقطاع خدمات "واتس آب" و"انستجرام" و"ماسنجر" عن ملايين الأشخاص حول العالم

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انقطاع خدمات "واتس آب" و"انستجرام" و"ماسنجر" عن ملايين الأشخاص حول العالم انقطاع خدمات "واتس آب" و"انستجرام" و"ماسنجر" عن ملايين الأشخاص حول العالم

مصراوي Masrawy

07:48 م الجمعة 19 مارس 2021

وكالات:
انقطعت خدمات تطبيقي "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر" التابعة لفيسبوك عن الملايين حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكان مستخدمو تطبيق "واتس آب" تلقوا إشعارات بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة، والتي تنبه إلى وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو.
ويوضح الإشعار أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة، فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق.
وتنص الرسالة: "ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، لفترة قصيرة، لكنك لن تكون قادرا على قراءة الرسائل وإرسالها".
وللاستمرار باستخدام "واتسآب"، يُطلب منك الموافقة على التحديثات المقدمة.

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