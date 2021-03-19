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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

قال مجلس الوزراء اليوم الجمعة، إن عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت أنباء وأخبار بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي2020/2021، بسبب استمرار جائحة كورونا.

وأضاف المجلس، أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدتا أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وأشارتا إلى استعداد كافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لإتمام الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء، وسيكون الحضور اختياريًا في المدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرارًا رسميًا من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط.

كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.