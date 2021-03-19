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الصين تعد بدفع شركاتها للاستثمار في مجال التعدين بالسودان

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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فقد أكد زوهانج زيران، نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني، استعداد بلاده دفع الشركات الصينية للاستثمار في السودان.

© REUTERS / Daniel Becerril

جاء ذلك خلال المؤتمر الترويجي الأول للاستثمار في مجال التعدين بالسودان، والذي عقدته السفارة السودانية في بكين بالتنسيق مع معهد ووهان للأبحاث الجيولوجية التابع لوزارة الموارد الطبيعية، أمس الخميس، بحضور عدد كبير من الشركات الصينية العاملة في مجال التعدين.

من جانبه أوضح جعفر كرار أحمد، سفير السودان لدى الصين، أنه اجتمع مع نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني، لبحث التعاون في المجال الجيولوجي بين الصين والسودان.

وقال إنه قدم اقتراحا لنائب الوزير الصيني بشأن عقد مؤتمر للتعدين في السودان كل سنتين كآلية للتعريف بفرص الاستثمار في مجال التعدين في السودان.

أما نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني فقد أشار إلى الجهود الإيجابية الكبيرة التي يجريها معهد ووهان للدراسات الجيولوجية بالتعاون مع معهد الدراسات والأبحاث الجيولوجية في السودان في مجالات التدريب والأبحاث الجيولوجية والدراسات المسحية.

وقال إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث والدراسات يمتلك السودان موارد معدنية ضخمة للتنقيب في المستقبل، مبدياً رغبة وزارة الموارد الطبيعية الصينية في تعزيز التعاون مع وزارة المعادن السودانية في مجالات التدريب والتنقيب والأبحاث والدراسات ونقل التكنولوجيا الحديثة وغيرها ورحب بأي مقترح من وزارة المعادن السودانية.

وأكد استعداد وزارة الموارد الطبيعية لدفع الشركات الصينية للاستثمار في السودان وقدم الدعوة لوزير المعادن ووكيل وزارة المعادن ومدير معهد الأبحاث والدراسات الجيولوجية لزيارة الصين.

وقال السفير السوداني إن الهدف من المؤتمر هو الترويج لعدد 5 مربعات للتعدين في شرق السودان (ولايتي كسلا والبحر الأحمر) بعد إجراء عدد من المسوحات والدراسات التي أجرتها وزارة المعادن الصينية، بالتنسيق مع معهد ووهان للدراسات الجيولوجية التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية.

SputnikNews

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