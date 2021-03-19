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لم ولن يتكرر... تعلن موعد "الحدث الفريد الذي ينتظره العالم"...

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وذكرت الوزارة في بيان أن موعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيكون يوم 3 أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة المصري خالد العناني مع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وممثلي الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لاخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب.

يشار إلى أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

وكانت السلطات المصرية قد أجرت السبت الماضي بروفة لنقل المومياوات الملكية لوضع اللمسات النهائية والجمالية للحدث التاريخي الذي ينتظره العالم.

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