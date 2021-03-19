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عقب تبادل لإطلاق النيران.. ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في سوهاج

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عقب تبادل لإطلاق النيران.. ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في سوهاج عقب تبادل لإطلاق النيران.. ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في سوهاج

مصراوي Masrawy

08:10 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات يديرها تشكيل عصابي في سوهاج عقب تبادل لإطلاق النيران.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وكذا حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذين من دائرة قسم شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وحال ضبطهم بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لمحاولة الهرب، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبطهم جميعاً بدائرة القسم.

وضُبط بحوزتهم بندقية آلية – 2 طبنجة - فرد روسي - 4 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الآيس - كمية من نبات الهيدرو "المادة الفعالة لمخدر البانجو"- سيارة- 2 دراجة نارية- ميزان حساس- 5 هواتف محمول – مبلغ مالي).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 2,400,000 جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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