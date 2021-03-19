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مخدرات بمليون ونصف.. ضبط 3 عناصر إجرامية بـ 240 طربة حشيش في الشرقية

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مخدرات بمليون ونصف.. ضبط 3 عناصر إجرامية بـ 240 طربة حشيش في الشرقية مخدرات بمليون ونصف.. ضبط 3 عناصر إجرامية بـ 240 طربة حشيش في الشرقية

مصراوي Masrawy

07:17 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 240 طربة لمخدر الحشيش في الشرقية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية نشاط (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم ( 240 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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