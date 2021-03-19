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"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

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"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" "فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"
برفقة أمين المنطقة

بات من المألوف جداً مشاهدة أهالي المدينة المنورة لأميرهم فيصل بن سلمان وهو يتابع ميدانياً المشاريع واحتياجات المنطقة، كان آخرها جولته برفقة أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي في شوارع وأحياء المدينة المنورة مساء أول من أمس.

وتأتي هذه الاستطلاعات الميدانية ضمن جولات عدة يقوم بها الأمير فيصل يتفقد من خلالها المشاريع والشوارع والأحياء، وذلك للاطلاع على سيرها ومعالجة كل صغيرة وكبيرة، فضلاً عن تفقده المستمر لأحوال المنطقة، ومحافظاتها ومراكزها.

والمتابع جيداً خلال الفترة الماضية يلاحظ التغيرات الكبيرة في مشاريع وطرق وحدائق المدينة المنورة، وسرعة تنفيذها، إلى ذلك مشاركة المواطنين في الخطط التطويرية وتسميات الحدائق، كخطوة غير مسبوقة يعمل خلفها أمير محب وأمين مؤتمن، ورجال مخلصين نقلوا "سيدة المدن" نقلة نوعية في جميع المجالات.

ويقول المغرد إبراهيم شعيب سلامه: "كلمة حق الإنجازات والتطوير التي شهدتها المدينة المنورة أخيراً على كل المستويات سواء الإدارية في الإدارات الحكومية أو الخدمية والمجتمعية قفزت قفزات عالية جداً في المستوى والخدمة، وتحية تقدير وعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، ‏وأيضاً تحية لمعالي الأمين المهندس فهد البليهشي".

وذكر المغرد عبدالله الحربي أن "الكل ملاحظ التطور الحاصل بمدينتا هذا، وإن دل يدل على أن فيه مسؤول يتابع ويتعب الله يكتب أجر كل من خدم المدينة وأهلها، ويجازيه عنا خير الجزاء".أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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