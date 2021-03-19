أخبار عاجلة

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة -
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا -
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية -
متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا" -
"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020 -
"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات -
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام -
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة

Print
تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة

تعرّف على مبادرة

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مبادرة "أَسْعِد" والتي تستهدف إستراتيجية التعامل مع الموظفين من قِبل قادتهم في المنشآت الوظيفية، وتعزز روح الفريق الواحد والإيجابية لصناعة بيئة محفزة ذات عطاء مستمر، حيث تأتي المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة الموافق 20 مارس من كل عام.

وأوضحت قائدة المبادرة إيمان حكيم، أن المبادرة يتم تنفيذها من قِبل قادة المنشآت وذلك باتباع جدول المهام بشكل يومي على مدى 20 يوم عمل، مع مراعاة القواعد المهم عملها، وهي: الابتسامة، وإلقاء التحية بأحد الطرق الإبداعية، مشيرة إلى تنظيم دليل إرشادي يحتوي على مجموعتين من البطاقات كأدوات مساندة لتحقيق جودة العمل، لافتة إلى أن دليل المبادرة متاح بشكل مجاني للجميع على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.اليوم العالمي للسعادة أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي

"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة

بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة

الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا

الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا

شبكة عيون الإخبارية