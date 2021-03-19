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البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة"

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البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة" البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة"

البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنه بناءً على الأمر السامي الكريم والقاضي بتسليم المدينة الصناعية بالعكيشية جنوب مكة للهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ على جميع المستثمرين من شركات ومؤسسات صناعية نقل الحافلات التي لديها عقود في تلك المنطقة ومراجعة إدارة العقود بالأمانة.

ودعت الأمانة مراجعة إدارة العقود ومتابعة التحصيل في الإدارة العامة للتنمية - الاستثمار- في الدور السادس بأمانة العاصمة المقدسة مبنى ( ب ) خلال شهر من تاريخه، وذلك لتحديث البيانات وسداد المستحقات المترتبة عليهم تمهيداً لنقل عقودهم للهيئة.

وأشارت بأنه لن يتم النظر في أي مطالبة بعد تاريخ 30/ 8/ 1442هـ.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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