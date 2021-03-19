"قطاع الصرار" يطلق خدمة "وصفتي" لرفع مستوى الخدمات الصحية

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تتيح للمستفيد صرف الأدوية من أقرب صيدليات وفي الوقت الملائم مجانًا

أطلقت إدارة المراكز الصحية بالصرار – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – خدمة "وصفتي" والتي تمكن المستفيد من صرف الأدوية من الصيدليات الأقرب إليه مسافة وفي الوقت الملائم له مجانًا.

وأشار مدير إدارة المراكز الصحية بقطاع الصرار عبد الله الشمري إلى أن خدمة "وصفتي" هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تضمن توفر الأدوية عبر منصة إلكترونية تربط مراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية وفقًا لتطلعات رؤية 2030 بدفع عجلة التعاون بين وزارة الصحة وصيدليات القطاع الخاص وموردي الأدوية.

وأضاف أن الخدمة تتميز بإتاحة صرف الدواء من الصيدلية الأقرب مسافة للمستفيد مجانًا، بالإضافة إلى التحقق من تعارض الأدوية والأدوية الحساسة، إلى جانب أنها توفر خيار إعادة الصرف لمرضى الأمراض المزمنة، وتمكنهم من الاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت.

وأوضح الشمري أن المرحلة الأولى للخدمة تشمل 4 مراكز صحية هي مركز صحي الصرار والونان والزين وغنوى، مبينًا أنه سيتم تطبيق الخدمة في المراحل التالية لتغطي جميع مراكز قطاع الصرار والبالغ عددها 11 مركزًا.

من جهة أخرى، أنهت إدارة المراكز الصحية بقطاع الصرار ربط عيادات أسنان القطاع بالعيادات التخصصية في مجمع الدمام الطبي ومستشفى الجبيل العام ومستشفى النعيرية العام، سعيًا لتمكين المرضى من الاستفادة من التخصصات في مجال طب الأسنان وسرعة التنسيق لتحويلهم إلى تلك العيادات.

وزارة الصحة وصفتي