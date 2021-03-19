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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ):

انطلقت فعالية "نور الرياض" مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية ، ولمدة 17 يوما، حيث ازدانت العديد من المواقع المعروفة في الرياض بعروض ضوئية فريدة في أول احتفال من نوعه تشهده المنطقة.

وتتضمن الفعالية، التي ستستمر حتى الـ3 من شهر أبريل المقبل، عرضًا لأعمال فنية تفاعلية، تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بالمدينة، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة في العالم.

وتشمل الاحتفالية 60 عملًا فنيًا، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف.

وسيتم تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع.

ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل، وجلسات النقاش، والجولات، والعروض، وبرامج التطوع، والفعاليات السينمائية والموسيقية، والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة، لكافة أفراد الأسرة.

ويشارك في الفعاليات مجموعة من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40% منهم من السعودية.