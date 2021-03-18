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الصفدي يؤكد صلابة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة

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الصفدي يؤكد صلابة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة الصفدي يؤكد صلابة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة

جى بي سي نيوز :- شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، عبر آلية الاتصال المرئي في جلسة حوارية نظمها مجلس الشؤون الدولية الأمريكي بالتعاون مع جامعة بيلور في ولاية تكساس وبحضور مجموعة من السياسيين والأكاديميين والاقتصاديين ونشطاء المجتمع المدني في الولايات المتحدة.
وتطرق الصفدي إلى التطور الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية وغيرها وسبل تعزيزها والبناء عليها. وأكد الصفدي صلابة هذه الشراكة والتنسيق المستدام بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية بهدف حل الأزمات في المنطقة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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