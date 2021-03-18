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الداخلية تكشف ملابسات مطاردة فتاة بالـ "شومة" داخل مدرسة في المعادي

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة فتاة بالـ "شومة" داخل مدرسة في المعادي الداخلية تكشف ملابسات مطاردة فتاة بالـ "شومة" داخل مدرسة في المعادي

مصراوي Masrawy

07:34 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بمطاردة فتاة حاملاً "شومة" داخل إحدى المدارس بالمعادي.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين طرف أول" إحدى السيدات وابنتيها "إحداهما مصابة بكدمة بالعين"- "طرف ثان" إحدى السيدات ونجلتها، وأحد أقاربها بسبب خلافات بين إحدى ابنتي السيدة الأولى والسيدة الثانية –طالبتين في مدرسة واحدة- تطور إلى تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي، تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهما.. نتج عنها الإصابة المشار إليه بالطرف الأول، وتم ضبطهم.

وفي وقت لاحق قررت النيابة صرف الطرفان من سراي النيابة وقرارها بضبط وإحضار أحد المتهمين من الطرف الثاني في الواقعة سالفة الذكر إثر تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بملاحقة المجني عليها "المصابة" داخل المدرسة محل البلاغ حاملاً عصا خشبية "شومة"، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي من ضبطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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