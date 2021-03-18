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شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عدداً من الجرائم وتحيلهم للنيابة العامة

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شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عدداً من الجرائم وتحيلهم للنيابة العامة شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عدداً من الجرائم وتحيلهم للنيابة العامة
تمثلت جرائمهم في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة

شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عدداً من الجرائم وتحيلهم للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة مكة أن الجرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية