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استدرجتهم وانقضّت عليهم.. "الشرعية" تقتل عشرات الحوثيين في كمينين بمأرب

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استدرجتهم وانقضّت عليهم.. "الشرعية" تقتل عشرات الحوثيين في كمينين بمأرب استدرجتهم وانقضّت عليهم.. "الشرعية" تقتل عشرات الحوثيين في كمينين بمأرب
استعادت كميات من الأسلحة والذخائر من الميليشيا

استدرجتهم وانقضّت عليهم..

نفذت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة، اليوم (الخميس)، كمينين محكمين أوقعا بالعشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران في جبهة هيلان، غربي مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات شرسة، بعد أن استدرجت عناصر الميليشيا التي كانت بكثافة كبيرة، إلى كمينين محكمين في جبهة هيلان.

وبيّن المصدر أن المواجهات انتهت بمقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية الانقلابية، بنيران أبطال الجيش والمقاومة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني استعادت كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الميليشيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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