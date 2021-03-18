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محكمة روسية: تمديد الإقامة الجبرية للعديد من أنصار المعارض نافالني

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محكمة روسية: تمديد الإقامة الجبرية للعديد من أنصار المعارض نافالني محكمة روسية: تمديد الإقامة الجبرية للعديد من أنصار المعارض نافالني

مصراوي Masrawy

06:37 م الخميس 18 مارس 2021

موسكو - (د ب أ):

قضت محكمة روسية اليوم الخميس بتمديد بقاء العديد من أنصار المنشق الروسي أليكسي نافالني قيد الإقامة الجبرية حتى الصيف بعد مشاركتهم في احتجاجات على سجنه.

وقررت المحكمة ،ومقرها موسكو ،تمديد الإجراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 23 يونيو المقبل ، حسبما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن متحدث باسم المحكمة.

ومن بين الذين شملهم القرار ،المتحدثة باسم نافالني كيرا يارمش وأوليج ستيبانوف أحد العاملين مع نافالني والناشطة في جماعة بوسي ريوت ماريا أليوخينا.

وبحسب حكم صدر في يناير الماضي ، كان من المفترض رفع إقامتهما الجبرية الأسبوع المقبل.

كان النشطاء قد أدينوا بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد النظافة الخاصة بفيروس كورونا خلال الاحتجاجات ، مثل العديد من العاملين مع نافالني.

وتعتبر القضايا ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكات معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وخلال الإقامة الجبرية ، يُحظر استخدام الإنترنت للتواصل مع العالم الخارجي ، على سبيل المثال.

وانتقد فريق نافالني قرار المحكمة ووصفه بأنه "انتقام للتظاهرات ضد اعتقال نافالني" ، مضيفا أنه تم اعتقال سياسيين ونشطاء مستقلين لمنع اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحتجاجية. وقال الفريق "هذا اضطهاد سياسي".

في يناير الماضي ، خرج عشرات الآلاف من الروس إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة للاحتجاج على اعتقال منتقد الكرملين.

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