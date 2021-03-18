"الانضباط" ترفض احتجاج العين وتغرم الشباب وتوقف "الطفيل"

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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي العين ضد نادي ضمك بشأن عدم أهلية اللاعب بودسكو كونستانتين فالنتين حيث ثبت للجنة بأنه لم يرد على نظام الـTMS أي عقوبة على اللاعب المذكور أعلاه بناءً على إفادة لجنة الاحتراف والقرار قابل للاستئناف.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

وكانت اللجنة أصدرت 7 قرارات انضباطية، اليوم الخميس، حيث ألزمت نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (22،500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم نتيجة تأخر الفريق بالنزول لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراته مع الاتحاد، وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الثانية وفقاً للمادة (40) من اللائحة.

كما ألزمت الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال نتيجة تحصل ستة من لاعبي الفريق على إنذارات في مباراتهم أمام الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت لجنة الانضباط لاعب فريق الفتح عباس صادق الحسن بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لتواجده في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف مباراة الباطن الرسمي، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.

وكذلك ألزمت لاعب فريق الاتحاد جاري رودريغيز بدفع غرامة مالية قدرها (20،000) عشرون ألف ريال لتواجده في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي من مباراة فريقه أمام الشباب.

فيما قررت اللجنة إيقاف مسؤول نادي الشباب سلطان القنوي مباراة واحدة، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها لقيامه بالإساءة تجاه مسؤول فريق الاتحاد، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.

كما أوقفت رئيس نادي الشعلة فهد الطفيل مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها لقيامه بالإساءة لمسؤول مباراة فريقه أمام الفيحاء ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأشارت اللجنة أن هذه القرارات غير قابلة للاستئناف وفقاً لأحكام المادة (139) من اللائحة.