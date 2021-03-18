أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق -
إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط "4" مخالفين لنظام البيئة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إيطاليا: تعليق استخدام أسترازينيكا لن يوقف حملة التطيعم ضد كورونا

Print
رئيس وزراء إيطاليا: تعليق استخدام أسترازينيكا لن يوقف حملة التطيعم ضد كورونا رئيس وزراء إيطاليا: تعليق استخدام أسترازينيكا لن يوقف حملة التطيعم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

05:45 م الخميس 18 مارس 2021

روما - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي اليوم الخميس، على أن قرار وكالة الأدوية الاوروبية بشأن لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا أيا كان، لن يبطئ خطة التطعيم الوطنية فى بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن دراجي قوله، إن الإيطالية ملتزمة بالحصول على أكبر عدد ممكن من التطعيمات في أقصر وقت ممكن وهذه هي أولويتها، مضيفا أن تعليق بلاده للقاح استرازينيكا، يوم الاثنين الماضي مع العديد من الدول الأوروبية، قرارا مؤقتا واحتياطيا واليوم ستعطي وكالة الأدوية الأوروبية رأيها النهائي في هذا الشأن ومهما كان قرارها ستستمر حملة التطعيم بنفس الكثافة وبنفس الأهداف، وستساعد الزيادة في امدادات بعض اللقاحات على تعويض التأخير من جانب شركات الأدوية الأخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية