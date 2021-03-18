مصدر أمني: كاميرات المراقبة تُبرئ الشرطة من قتل مواطن بالقليوبية.. وتسليمها للنيابة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني تسبب قوات الشرطة في قتل أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، قائلًا إن كاميرات المراقبة تكشف دليل براءة الشرطة من الاعتداء على المواطن، وذلك في ردٍ على الادعاءات الكاذبة التي تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها.

وقال المصدر - رفض ذكر اسمه - إن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

كما أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفى سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك، وتم تسليم الفيديو للنيابة العامة في إطار استكمال تحقيقاتها في هذا الشأن.