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أكاديمية الشرطة تنظم حلقة نقاشية بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية"()

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أكاديمية الشرطة تنظم حلقة نقاشية بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية"(فيديو) أكاديمية الشرطة تنظم حلقة نقاشية بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية"()

مصراوي Masrawy

05:15 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" حلقة نقاشية بعنوان (التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية) وذلك بمقر المركز ، بمشاركة العديد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين .

وتناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتطور الملموس في الخدمات الأمنية الجماهيرية في كافة قطاعات وزارة الداخلية من أبرزها (التطوير الذى شهدته البوابة الرسمية لوزارة الداخلية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين - وتطبيق الوزارة الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية) ، وكذا التحول الرقمي في خدمات (المرور - الأحوال المدنية - الجوازات والهجرة والجنسية - تصاريح العمل - صحيفة الحالة الجنائية) ، وكذا حماية الخدمات الجماهيرية من الهجمات الإلكترونية ودور الحملات الإعلامية في ترسيخ أهمية التحول الرقمي لدى المواطنين وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في (إدارة الأزمات الأمنية ، سرعة الاستجابة لبلاغات النجدة) وتعزيز التحول الرقمي بأكاديمية الشرطة من خلال نظام التعليم الإلكتروني ونظام قبول الطلبة بكلية الشرطة.


وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية من أبرزها (نجاح الدولة المصرية في مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في تطبيقات الذكاء الصناعي من خلال الاستثمار الأمثل لتلك الطفرة في تطوير مجالات العمل الخدمي الجماهيري لاسيما الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين - توجيه الدعوة لكافة المؤسسات الإعلامية لتبني استراتيجية متكاملة للتوعية بأهمية التحول الرقمي تزامناً مع دعوة المشرع المصري لتطوير الأطر التشريعية التي تعمل على تدعيم التحول الرقمي).

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بأهمية التحول الرقمي الذى أصبح ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية، والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية، وتيسيراً على الجماهير والمستفيدين من الخدمات الجماهيرية الشرطية، وترشيداً للنفقات، وفى ضوء الحرص على إرساء استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الجماهيرية التي تقدمها الوزارة لاسيما في عدد من المجالات أبرزها (الأحوال المدنية - المرور - الجوازات - الأدلة الجنائية).

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